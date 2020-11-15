أول تعليق من "غرفة الغوص" على فوز مصر بالمركز الثاني كأفضل مقصد للغوص الترفيهي في العالم

كتب– يوسف عفيفي:

حصدت مصر جائزة المركز الثاني لأفضل مقصد للغوص الترفيهي في العالم لعام 2020، بعد التصويت الذي أجرته مجلة "دايف" DIVE البريطانية المرموقة٠

وقال هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إن أغلب السائحين المحبين لهواية الغوص الترفيهي يعشقون البحر الأحمر لصفاء مياهه الزرقاء وشمسه الدافئة، حيث يعيش في نظامه البيئي أكثر من 200 نوع من الشعاب المرجانية سواء رخوة أو صلبة، وأكثر من 1000 نوع من الأسماك كلها تتميز بألوانها الفريدة والتي لا مثيل لها في أي مقصد أخر.

وأوضح جبر في بيان اليوم، أن حصاد هذه الجائزة هو نتاج كل من الجهود المبذولة من برامج التدريب المختلفة للعاملين للارتقاء بمستوى هذا القطاع وتطبيق معايير الأمان الدولية لتقديم خدمات الغوص الترفيهي والمعروفة بأيزو 24803 ((ISO 24803 حرصًا على سلامة أرواح السائحين، والجهود المبذولة للحفاظ على هذا الجنة البحرية -التي حبانا الله بها- من المخاطر المتعددة التي تهددها وأهمها الصيد الجائر، والتلوث البترولي، ومخلفات البلاستيك وتعدي الطاقة الاستيعابية لكثير من مواقع الغوص وغيرها.

وأشار جبر، إلى أن المنافسة شرسة بين المقاصد السياحية من هذا النوع البيئي والريادة ستكون لمن يقدم أعلى مستويات الأمان الدولية، ويحقق التميز في الحفاظ على البيئة البحرية ولذلك وجب علينا جميعا التكاتف معا سواء غرفة سياحة الغوص، أو وزارة السياحة والآثار، أو وزارة البيئة، أو وزارة البترول أو هيئة الثروة السمكية، لتحقيق الاستدامة عن طريق الاستخدام الرشيد لمواردنا الطبيعية وتعظيم الدخل القومي من هذا المنتج السياحي المتخصص.

جدير بالذكر، أن مصر سبق أن حصلت في السوق البريطاني على الجائزة الأولى في السنوات 2008 و2009 و2010 وحصلت على المركز الثاني في 2015 ثم عادت في 2018 وحصلت على المركز الثالث وفي 2019 على المركز الثاني، وذلك بالإضافة أن هيئة المعايير الدولية ISO Standards Organisation قد أشادت في نهاية 2018 بالتجربة المصرية في تطبيق المعايير الدولية وأعدت تقرير دراسة حالة عنها على هذا الرابط https://www.iso.org/publication/PUB100431.html