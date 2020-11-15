​رغم ظروف الطقس الصعبة.. "شمال الدلتا للكهرباء": نجحنا في تأمين التيار لكل المناطق

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، إن المحافظات التابعة للشركة، التي تشمل كفر الشيخ والمدن التابعة لها وجنوب الدقهلية والمناطق التابعة لها والمنصورة، شهدت مساء أمس، أسوأ موجة طقس للمرة الأولى في تاريخها، وسبقها تعرض محافظة كفر إلى "زوبعة" من الطقس السيئ.

وتابع رئيس شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يرافقه قيادات الشركة، مختلف المناطق والأضرار الناجمة عن تساقط كرات الثلج وكذلك الرياح القوية التي أسفرت عن سقوط "نخلة" بشارع الجامعة بالمنصورة؛ الأمر الذي نتج عنه تعرض الأسلاك وبعض مهمات الشركة إلى أعطال طارئة.

وأضاف عسل، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الأمر لم يستغرق إلا وقت قصير؛ حتى تمكن رجال الكهرباء من إصلاح العطل وإعادة توصيل التيار رغم سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الشركة أن كل المناطق التابعة لها لن تتأثر كثيرًا؛ حيث لم يتم الإبلاغ عن أعطال نتيجة ما تم تحديثه وإنشاؤه من شبكات توزيع قادرة على تحمل أي تغيرات طارئة.

ونوه عسل بأن شركة "شعاع" المتعاقدة مع الشركة القابضة لكهرباء مصر هي التي تتولى قراءة وكشف جميع المناطق التابعة للشركة، لافتًا إلى أنه تم دمج عمالة الكشف مع التحصيل من أجل المساهمة في زيادة نسب التحصيل وخفض معدلات الفقد التجاري.

ووجّه عسل شكره وتقديره إلى كل القيادات والعاملين بمختلف قطاعات الشركة، على ما سطروه من تضحيات أمس؛ لمواجهة الطقس الشديد وتساقط كرات الثلج في واحدة من النوادر التي شهدتها بعض المناطق بالدلتا.