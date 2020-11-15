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أمين "الشيوخ": الانتهاء من إعداد لائحة المجلس وعرضها الثلاثاء على لجنة المراجعة

07:32 م الأحد 15 نوفمبر 2020
أمين "الشيوخ": الانتهاء من إعداد لائحة المجلس وعرضها الثلاثاء على لجنة المراجعة

مجلس الشيوخ

(مصراوي):


أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أن الصيغة النهائية للائحة مجلس الشيوخ، التي انتهت لجنة الصياغة من وضعها، من الممكن عرضها بعد غد الثلاثاء على اللجنة المشكلة للائحة.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ -في تصريح صحفي اليوم الأحد- إنه حال انتهاء اللجنة الخاصة من مراجعة اللائحة بعد غد وانتهاء مجلس الدولة من المراجعة قبل يوم 29 من الشهر الجاري (موعد جلسة مجلس الشيوخ) بوقت كاف من الممكن أن يدعى المجلس إلى الانعقاد قبل هذا التاريخ، بهدف الإسراع من عرضها على مجلس النواب في جلسة 15 ديسمبر.

ولفت إلى أن اللجنة ستحيل مشروع قانون اللائحة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة، إلا أنه لم تحسم بعد كيفية عرض اللائحة على مجلس النواب؛ ومن الممكن إحالتها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى مجلس النواب أو إحالتها مباشرةً إلى مجلس النواب.

وأوضح أن اللجنة اقترحت اشتراك مجلسي النواب والشيوخ في تمثيل مصر في الشُعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، لافتًا إلى أن كل دولة تمثل فيه بـ 8 أعضاء.

وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يشارك في التشريع، موضحًا أن المشاركة ستكون بالدراسة أو الاقتراح أو إبداء الرأي، لافتًا إلى إمكانية أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية، دون التعارض مع اختصاصات مجلس النواب.

وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ أكد عتمان أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، موضحا أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن.

محمود إسماعيل عتمان مجلس الشيوخ

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