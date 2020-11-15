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حدث في 8 ساعات| غدًا بدء حجز شقق مطار إمبابة.. ومرتضى منصور خارج البرلمان رسميًا

07:07 م الأحد 15 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| غدًا بدء حجز شقق مطار إمبابة.. ومرتضى منصور خارج البرلمان رسميًا

شقق مطار إمبابة

(مصراوي):


شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، إعلان استخراج كارنيهات ركوب مجاني لجميع أتوبيسات هيئة النقل العام لكبار السن، وتفاصيل طقس غدٍ الاثنين، وبدء حجز 820 وحدة كاملة التشطيب في منطقة أرض مطار إمبابة اعتبارًا من الغد.

لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب مرتضى منصور شقق مطار إمبابة الطقس

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