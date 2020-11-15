حدث في 8 ساعات| غدًا بدء حجز شقق مطار إمبابة.. ومرتضى منصور خارج البرلمان رسميًا

(مصراوي):



شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، إعلان استخراج كارنيهات ركوب مجاني لجميع أتوبيسات هيئة النقل العام لكبار السن، وتفاصيل طقس غدٍ الاثنين، وبدء حجز 820 وحدة كاملة التشطيب في منطقة أرض مطار إمبابة اعتبارًا من الغد.