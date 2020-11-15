"صلاح جودة" مديرًا لمستشفى بني سويف التخصصي

كتب- أحمد جمعة:

قررت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تكليف الدكتور صلاح جودة للقيام بأعمال مدير مستشفى بني سويف التخصصي.

ونصّ القرار الذي حمل رقم 163 لسنة 2020، على "تعديل ندب الدكتور صلاح عمر جودة، أخصائي طب أورام الأطفال ثان، للقيام بأعمال مدير مستشفى بني سويف التخصصي لمدة 3 أشهر".

ونصت المادة الثانية من القرار أن للسلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل انتهاء مدته طبقا لمستوى الأداء ولصالح العمل.