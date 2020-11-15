"5 أشهر على رمضان".. الإفتاء: غدًا غُرة شهر ربيع الآخر
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الاثنين، هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية.
وبحسب الدار، فأنه يتبقى 4 أشهر هجرية كاملة على قدوم شهر رمضان الكريم.
وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة للأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيدها عليها بالخير واليمن والبركات.
الخبر التالى:"صلاح جودة" مديرًا لمستشفى بني سويف التخصصي
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