"5 أشهر على رمضان".. الإفتاء: غدًا غُرة شهر ربيع الآخر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الاثنين، هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية.

وبحسب الدار، فأنه يتبقى 4 أشهر هجرية كاملة على قدوم شهر رمضان الكريم.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة للأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيدها عليها بالخير واليمن والبركات.