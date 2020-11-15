عددها 306 مواد.. أمين الشيوخ يعلن الانتهاء من مشروع اللائحة
كتب- مصراوي:
انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها اليوم الأحد، بمراجعة صياغة اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في أعقاب انتهاء الاجتماع اليوم، أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، على أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.
وتابع : مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مواد وفقا لما تم الاستقرار عليه.
ولفت عتمان إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفاً في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتاً إلى أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110547
عدد المصابين
-
100946
عدد المتعافين
-
6442
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54304974
عدد المصابين
-
37821245
عدد المتعافين
-
1317314
عدد الوفيات
إعلان