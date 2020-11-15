"سياحة النواب" تشيد بشباب الأثريين ونجاحهم في الاكتشافات الجديدة

مصراوي

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن وزير السياحة والآثار قال تصريحات مهمة أكد فيها أن الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة تمت بأيادٍ مصرية، وأن الآثار التي تم اكتشافها والإعلان عنها تعود إلى العصر البطلمي، وأن أعداد السائحين في مصر لم تتغير بمعدل 3000 سائح يوميًّا.

ووجه المسعود تحية إلى جميع الخبراء والأثريين المصريين؛ خصوصًا من الشباب المصري الواعد داخل هذا القطاع المهم الذي أصبح له دوره الكبير في الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميًّا حتى مع المواجهة العالمية لفيروس كورونا.

ووجه النائب تحية إلى العالم الأثرى الكبير والعالمي العملاق الدكتور زاهي حواس على دوره الكبير عندما كان وزيرًا للآثار ودوره الحالي في الاهتمام الكبير والوطني بالترويج الحقيقي للآثار والسياحة المصرية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك العديد من الشباب الأثري الواعد.

وكان الدكتور خالد العناني قد أكد أنه لا يمر شهر إلا ويتم تحقيق كشف أثري بأيادٍ مصرية، على مدار الأعوام الأربعة الماضية، موضحًا أنه فخور بالأثريين المصريين في الجيل الحالي.

وكشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن أن لدينا بعثات أجنبية تعمل في منطقة سقارة بالتعاون مع البعثات المصرية، موضحًا أنه لأول مرة يتم استخدام أشعة إكس راي على المومياء على الهواء مباشرة للكشف عن نوعية جنس المومياء وسبب الوفاة وطول المومياء.. وغيرها من المعلومات الأخرى.

وأكد العناني أن الاكتشافات الأثرية تسهم في جذب السائحين لزيارة مصر، موضحًا أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أبرز الأسواق الرئيسية للسياحة في مصر، مشددًا على أنه لن يدخل أحد إلى مصر إلا بشهادة تؤكد خلوه من فيروس كورونا.