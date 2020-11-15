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"لا داعي للتزاحم على مكاتب البريد".. ننشر كراسة شروط حجز الإسكان الاجتماعي وأخر موعد للتقديم

03:26 م الأحد 15 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ 75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ 90 مترا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي فهي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

ووفقا لأخر إحصائية من وزارة الإسكان، تم سحب 160 ألف كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، كما سدد 26 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز.

وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا داعي للتزاحم على مكاتب البريد، وسيتم توفير كراسات الشروط حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، وجميع المواطنين سيستفيدون من الإسكان الاجتماعي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن على من يرغب في الاستفادة من الإسكان الاجتماعي يجب شراء كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز، ثم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة ورفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مكاتب البريد حجز الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

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