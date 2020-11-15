شهادة بجودة منتجاتنا.. برلماني يشيد بتربع الموالح المصرية على عرش الصادرات الزراعية

كتب- مصراوي:

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تربع صادراتنا الزراعية؛ خصوصًا الموالح، بالأسواق الخارجية، شهادة بجودة وفخامة منتجاتنا الزراعية ونجاح لاستراتيجية وزارة الزراعة في غزو أسواق العالم؛ خصوصًا في ظل التزامها بالاشتراطات والمواصفات الدولية وأحكام الرقابة والفحص.

وأضاف مشهور، خلال حديث له اليوم الأحد، أن ارتفاع هذه الصادرات من شأنه رفع الروح المعنوية للمصدرين والمنتجين في مصر رغم تأثير أزمة فيروس كورونا على الأسواق العالمية والناشئة، كما أن تكليفات الرئيس السيسي بتوجيه وزارة المالية بصرف 30٪ من مستحقات الشركات التصديرية أدى إلى عودة شركات أخرى للعمل مرة ثانية؛ ما يفتح المجال أمام تصدير مزيد من السلع والمنتجات المصرية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك جهودًا ملموسة للحكومة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات الزراعية، من خلال منظومة التكويد؛ بداية من المنتج ووصولًا إلى المستهلك، وكانت النتيجة نجاح وزارة الزراعة والشركات المصرية في فتح منافذ تصديرية جديدة ولمحاصيل لم تكن تصدر من قبل في تلك المناطق.

وأشار مشهور إلى أن ارتفاع هذه الصادرات يعكس ثقة عالمية في المنتج المصري؛ حيث إن الحاصلات المصرية تجتاز جميع الكشوفات المرجعية عليها بنجاح تام.