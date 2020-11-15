785 وحدة بـ4 مدن.. الإسكان تتيح استبدال شقق "دار مصر" (شروط وأسعار)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن إتاحة استبدال الوحدات السكنية بمشروع دار مصر بالدورين (الأرضي والأخير).

الوحدات المتاحة للاستبدال 785 وحدة سكنية، في 4 مدن جديدة 15 مايو والسادات والعاشر من رمضان ومدينة برج العرب الجديدة، حيث يكون الاستبدال بأسبقية الحجز online على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com/).

تبدأ عملية التقديم للاستبدال من اليوم 15 وحتى 19 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ عملية الاستبدال من يوم 8 ديسمبر المقبل الساعة العاشر صباحا حتى 9 ديسمبر الساعة 11.59 مساء.

شروط الاستبدال:

1- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم وحدات مشروع دار مصر وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقرر ولم يقوموا بالتعاقد.

2- يتم الاستبدال من الوحدات الوارد بيناتها تفصيلا بهذه الكراسة وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

3- يقر الراغب في الاستبدال بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.

4- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط مرفقا به صورة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز؟

5- يعتبر قيام العميل بعملية الاستبدال تأكيد الحجز على الموقع، وبمثابة موافقة نهائية على التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

الشروط المالية للاستبدال:

أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

- يسدد مبلغ وقدرة 5000 جنيه مصاريف استبدال بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية.

أسعار الوحدات السكنية المتاحة للاستبدال:

سجل سعر المتر في مدينة 15 مايو 5545 جنيها، ووصل سعر الوحدة الـ130 مترا 720 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترا بـ831 ألفا، وفي مدينة السادات سجلت الوحدة الـ130 مترا 761 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان سجلت الوحدة الـ130 مترا 695 ألفا، والوحدة الـ140 مترا بـ بـ749 ألفا، وفي مدينة برج العرب سجل سعر الوحدة الـ115 مترا 578 ألف جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:​