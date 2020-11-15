بعد انتهاء الترميم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الجمعة المقبلة، مسجد الإمام الشافعي، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

ويقوم الوزيران ومحافظ القاهرة، بحسب بيان، بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار افتتاحها 49 مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر 2020م حتى الجمعة 20 / 11 / 2020م (502) مسجد .