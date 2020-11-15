بمقدم 5000 جنيه.. طرح شقق بالمشروع القومي للإسكان بالجيزة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن طرح عدد من الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر.

وتشمل الوحدات المطروحة 64 وحدة سكنية، منها: 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة خلال الفترة من 24/11/2020.

ويتم سداد مقدم الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير في: الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 25/11/2020 وحتى 10/12/2020.

شروط الحجز

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من كافة مصادر دخله عن 68400 للأسرة سنويا ما يعادل 5700 جنيه شهريا، وللأعزب عن 50400 جنيه سنويا ما يعادل 4200 جنيه شهريا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل في حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقاري هو 1300 جنيه.

أسلوب السداد

1- يتم سداد مبلغ 5000 جنيه عند الحجز وذلك بفروع بنك الإسكان والتعمير، في: الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.

2- يتم السداد نقدا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيها إلى 131470 جنيها.

3- سيتم التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- يتم إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.