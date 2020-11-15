جمال شعبان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ "ابراهيم فايق"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري كهرباء القلب، إن الإعلامي إبراهيم فايق، أصبح في حالة صحية جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم أو غدًا بحد أقصى.

كان فايق تعرض قبل أيام لأزمة قلبية استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وناظره الدكتور جمال شعبان.

وأضاف شعبان في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنَّ فايق كان في حالة صعبة عند قدومه للمستشفى ويعاني من نقص بالأكسجين وتسارع في نبض القلب على إثر جلطة في الرئة، وجرى مناظرته وإذابة الجلطة ووضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وتابع: "لا يوجد معلومات عن سبب الجلطة، لكن فايق لديه استعداد وراثي، ووالدته لديها تاريخ مرضي مع الجلطات، وبالتالي لا يمكن حسم أن ذلك بسبب نشاطه في الجيم أو خلاف ذلك".

وأوضح شعبان أنه بشكل عام أصبحت الحالة الصحية لفايق مستقرة بشكل كامل.