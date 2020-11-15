أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

جمال شعبان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ "ابراهيم فايق"

12:15 م الأحد 15 نوفمبر 2020
جمال شعبان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ "ابراهيم فايق"

إبراهيم فايق

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري كهرباء القلب، إن الإعلامي إبراهيم فايق، أصبح في حالة صحية جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم أو غدًا بحد أقصى.

كان فايق تعرض قبل أيام لأزمة قلبية استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وناظره الدكتور جمال شعبان.

وأضاف شعبان في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنَّ فايق كان في حالة صعبة عند قدومه للمستشفى ويعاني من نقص بالأكسجين وتسارع في نبض القلب على إثر جلطة في الرئة، وجرى مناظرته وإذابة الجلطة ووضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وتابع: "لا يوجد معلومات عن سبب الجلطة، لكن فايق لديه استعداد وراثي، ووالدته لديها تاريخ مرضي مع الجلطات، وبالتالي لا يمكن حسم أن ذلك بسبب نشاطه في الجيم أو خلاف ذلك".

وأوضح شعبان أنه بشكل عام أصبحت الحالة الصحية لفايق مستقرة بشكل كامل.

ابراهيم فايق جمال شعبان أزمة قلبية

الخبر التالى:

وزيرة البيئة: الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البيئي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الخارجية المصرية" تدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس (بيان)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا