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بـ5 جنيهات.. تفاصيل وأماكن استخراج كارنيهات أتوبيسات النقل العام لكبار السن

11:11 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
بـ5 جنيهات.. تفاصيل وأماكن استخراج كارنيهات أتوبيسات النقل العام لكبار السن

أتوبيسات النقل العام

كتب - محمد نصار:

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، فتح الباب لاستخراج كارنيهات ركوب مجاني لجميع أتوبيسات الهيئة لكبار السن فوق الـ 70 عاما وذلك للتخفيف عنهم.

ويهدف القرار إلى تخفيف العبء على كبار السن عرفانا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.

وتصل مدة عمل الكارنيه المجاني لكبار السن فوق الـ 70 عاما إلى 6 أشهر.

ويمكن استخراج الكارنيه من خلال مكاتب الاشتراكات التالية:

- العباسية

- جامعة الأزهر

- العتبة

- المظلات

- الجيزة 7 شارع مراد

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي

- عدد 2 صورة شخصية

- مبلغ 5 جنيهات

تعمل تلك المكاتب من الـ 9 صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

أتوبيسات النقل العام كارنيهات أتوبيسات النقل العام كبار السن هيئة النقل العام

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