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بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يكشف أماكن سقوط الأمطار على مدار 48 ساعة

10:45 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يكشف أماكن سقوط الأمطار على مدار 48 ساعة

أمطار

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" نتائج نماذج التنبؤ خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وجاءت توقعات مركز التنبؤ بالفيضان كما يلي:

اليوم ١٥ نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

يوم ١٦ نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضًا في درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح تنشط على شمال الصعيد، وتتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدي براني - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش.

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الأمطار مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الموارد المائية والري الطقس الطقس السيئ

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