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وزير الري يتابع أعمال مركز البحوث المائية بالقناطر الخيرية

10:15 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
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كتب - أحمد مسعد :

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري، صباح الأحد، اجتماعا، بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات المركز والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، وكلية الهندسة جامعة القاهرة، لمتابعة أعمال دراسة "تطوير أرصاد السد العالى".

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن وزير الري تفقد الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، ومعالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى.

وتفقد وزير الري، النموذج الهيدروليكى المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطيء، وتفقد التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه.

واختتم عبد العاطى، زيارته بالوقوف على حجم أعمال تطوير الحدائق والتوجيه باستمرار تنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية.

وزير الري حمد عبد العاطي ركز البحوث المائية لقناطر الخيرية

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