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وفاة اللواء حسن عبد المجيد العضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي

06:37 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
وفاة اللواء حسن عبد المجيد العضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي

اللواء دكتور حسن أحمد عبد المجيد

كتب - محمد سامي:
أعلن محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، وفاة اللواء دكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة.
يذكر أن أخر ظهور لعبد المجيد كان في الثالث من نوفمبر الماضي خلال حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي.

حسن عبد المجيد الهيئة القومية للإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي حالات وفاة

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