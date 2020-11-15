وفاة اللواء حسن عبد المجيد العضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي
كتب - محمد سامي:
أعلن محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، وفاة اللواء دكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة.
يذكر أن أخر ظهور لعبد المجيد كان في الثالث من نوفمبر الماضي خلال حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي.
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