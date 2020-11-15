​انخفاض ورياح واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضًا في درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح تنشط على شمال الصعيد، وتتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدي براني - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.