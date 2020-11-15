​"تجنبوا الصواعق المحتملة".. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الأمطار الغزيرة

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية شهدت هطول أمطار، ولكنها كانت أقل حدة عن الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنتهي غدًا الاثنين، مشيرة إلى أن بعض المناطق في الدقهلية شهدت أمطارًا غزيرة وأمطارًا مصاحبة كرات ثلج، وتستمر حتى اليوم الأحد، وبداية من غدٍ الاثنين تقل حدة الأمطار.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "المفروض الناس تبتعد تمامًا عن الأشياء المعدنية لتجنب الصواعق المحتملة، والابتعاد بشكل كبير عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، ولابد من القيادة بحرص شديد أثناء المطر، خاصة وأن هناك تجمعات مياه على بعض الطرق، بالإضافة إلى وجود شبورة بعد انتهاء الأمطار".