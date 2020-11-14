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جابر عصفور عن رحيل سعيد الكفراوي: فقدت أجمل ما في حياتي

11:40 م السبت 14 نوفمبر 2020
جابر عصفور عن رحيل سعيد الكفراوي: فقدت أجمل ما في حياتي

جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق

(مصراوي):

أعرب الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عن خالص تعازيه للمثقفين المصريين والعرب في رحيل الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال عصفور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "TEN"، إن رحيل سعيد الكفراوي جعله يشعر بفقد أجمل ما في حياته نظرا لما كانت تتميز به علاقتهما بالود والمحبة.

وأشار إلى أنه عرف سعيد الكفراوي منذ عام 1964 ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع تلك العلاقة ولم يتوقف الحب بينهما، لافتا إلى أنه جمعهما من الذكريات مالا تكفيه العديد من الكتب.

وأوضح أن سعيد الكفراوي كان يعاني خلال الفترة الأخيرة حتى أنه كان يرفض أن يستقبل أحد، مشيرا إلى أنه بعدما قرر سعيد الكفراوي الدخول في تلك العزلة أدرك أنه يريد أن يرحل في هدوء وأنه يشعر بقرب أجله.

وأكد أن الكفراوي ترك مجموعة من أجمل مجموعات القصص القصيرة في الأدب العربي، وكتب قصصا لا نظير لها، لما كان يملكه من حس ريفي متميز وقدرة على الإبداع.

جابر عصفور سعيد الكفراوي قصواء الخلالي

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