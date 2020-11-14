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​مستشار الرئيس للشئون الدينية ينعى شيخ العشيرة المحمدية

10:57 م السبت 14 نوفمبر 2020
​مستشار الرئيس للشئون الدينية ينعى شيخ العشيرة المحمدية

أسامة الأزهري

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أستاذ الحديث بالأزهر الشريف، شيخ العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية، نور الدين بن السيد عصام الدين بن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم.

وقال الأزهري في بيان له، السبت، ببالغ الحزن والأسى أنعى فقيدنا الكريم، شيخ العشيرة المحمدية، والطريقة المحمدية الشاذلية، نور الدين بن السيد عصام الدين بن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، الذي تخطفته يد المنون شابا صالحا تقيا، سالكا درب آبائه وأجداده من أهل الولاية والعرفان والتقوى والصلاح.

وأضاف الأزهري: انتقل إلى رحمة ربه الكريم فجر أمس الجمعة فنقدم خالص العزاء لأسرته الكرام، ولكل أبناء العشيرة المحمدية، وللبيت الصوفي عموما، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الأزهر الشريف نور الدين بن السيد عصام الدين

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