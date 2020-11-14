الزراعة: تمويل وإقراض أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي

كتب- أحمد مسعد:

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالمتابعة المستمرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، طبقًا للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، وتمويل وإقراض أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي 5% للإنشاء والتطوير.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه ولأول مرة يصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري، لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل والإقراض بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليًا.



وأضاف سليمان، السبت، أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان جديدة تابعة للوزارة نموذجية، طبقًا للمواصفات القياسية في المناطق والمحافظات التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتفتقر إلى هذا النوع من النشاط وخاصة أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين، لضمان الحصول على ألبان ذو جودة عالية تناسب الإستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن مراكز الوزارة سوف تكون نموذجًا يحتذى للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان، والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

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