"عمرانية ومنصورية وحدائق أكتوبر".. خريطة انقطاعات "الكهرباء" في مناطق وشوارع الجيزة غدًا

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيرع الكهرباء، خريطة انقطاعات التيار الكهربائي، غدًا الأحد، عن عدد من المناطق في محافظة الجيزة.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقه المتجدده للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين، بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقًا لرؤية الوزارة.

وأضافت الشركة، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر، تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وينشر "مصراوي" قائمة انقطاعات الكهرباء، غدًا الأحد..

الإدارة العامة لشبكات الهرم 1:

- عمارات المحمودية بشارع ترعة الزمر العمرانية الغربية

- شارع رشدي من شارع إبراهيم حماده

- شارع المدرسة المنيب

- شارع عبدالرحمن من شارع فؤاد سعيد العمرانية الغربية.

الإدارة العامة لشبكات هرم 2:

- منطقه ج هضبة الأهرام

- منطقة د هضبة الأهرام

- شارع جاردينيا

مدخل البوابة الثانية الجديدة من طريق "مصر - الفيوم"

الإدارة العامة لشبكات كهرباء فيصل:

- شارع جمال عبدالناصر من شارع الملكة

- شارع إبراهيم نافع من شارع الملكة

- تقاطع شارع العشرين مع شارع إسلام حسين من الملكة

- شارع الملكة الرئيسي مع العشرين محطة بنزين غاز تك

- شارع العوضي من الملكة

الإدارة العامة لشبكات بشتيل:

- شارع العيسوي وشارع الزهراء

- شارع الإصلاح وشارع الوحدة وشارع امتداد نصوح شارع 17 و31 و5 و13 بمدينة التحرير، وشارع 8 وشارع 14 وشارع 18 محمد حجازي مدينة التحرير



الإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزة:

منطقه النادي الرياضي، ومنطقة مسجد السلام، ومنطقة مسجد الهدايا ومنطقة جسر المنوات وشارع مسجد الشهداء ومنطقة مسجد عبدالرحمن بن عوف، ومنطقة كوبري الشيخ سالم، ومنطقة عزبة سعودي، وشارع الطراوب بمنطقه المنوات.

الإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة:

منطقه البحر بقرية الطرفاية، منطقة الموقف بقرية الطرفاية، مصنع المكرونة.



الإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1:

- طريق المريوطية كومبرة

- بعض المزارع بالمنصورية

- عزبة الصفيح بأبورواش

- منطقه بحوث النخيل بالواحات



الإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2:

- منطقة ورشة البلاط أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر، منطقة الحسانين

- منطقة عبدالصمد سيدي أحمد التابعة لمنشأة القناطر

الإدارة العامة لشبكات جنوب ريف الجيزة التي تشمل هندسات العياط والصف وأطفيح:

- عزبه البرنسة وعزبة ميكائيل

- منطقة جبل طهما، ومصنع علاء عقل، وكنيسة طهما بالعياط

- مستشفى الزهراء وجزء من منطقة العبسي العياط

- عزبة السلام بمدينة العياط

- عزبة أبو رشيد بالبليدة العياط

- قرية مسجد موسى أطفيح، ومنطقة مسجد بلال بالقبابات أطفيح

- منطقة الشوربجي ومنطقة أبو علياء بالقبابات أطفيح

- عرب الشرفا ومنطقة الشرفا شرق الصف

- منطقة الصنايع بنات ومدرسة الصنايع بنات بالصف

- نادي المعلمين وشارع عمر بن الخطاب بالصف

- منطقه عرب أسكر

- أرض الاتحاد الصف

الإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2:

- أرض المخابرات 220 فدان

من قطعة 1 إلى قطعة 44 بلوك 19 / 13

ومن قطعة 1 إلى قطعة 12 بلوك 20 / 13

ومن قطعة 1 إلى قطعة 12 بلوك 21 / 13

منطقه حدائق أكتوبر



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