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برلماني: ليت كل المسئولين يتعلمون من الرئيس السيسي

09:33 م السبت 14 نوفمبر 2020
برلماني: ليت كل المسئولين يتعلمون من الرئيس السيسي

النائب محمد الكوراني

(مصراوي):


أعرب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، عن أمله في أن يكون جميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل بكل جد وإخلاص لمصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مسئولية قيادة الدولة منذ أكثر من 6 سنوات، وهو يواصل العمل ليل نهار حتى فى أيام الإجازات، وفي مقدمتها يوم الجمعة.

ووجه الكوراني سؤالًا في بيان له، اليوم السبت، عن أسباب عدم اتخاذ جميع المسئولين الرئيس السيسي، مثلًا وقدوة لهم في العمل والعطاء في جميع الأوقات بما فيها أيام الإجازات، مشيدًا بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة لمشروعات تطوير المحاور والكبارى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

محمد الكوراني مجلس النواب

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