برلماني: ليت كل المسئولين يتعلمون من الرئيس السيسي
(مصراوي):
أعرب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، عن أمله في أن يكون جميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل بكل جد وإخلاص لمصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مسئولية قيادة الدولة منذ أكثر من 6 سنوات، وهو يواصل العمل ليل نهار حتى فى أيام الإجازات، وفي مقدمتها يوم الجمعة.
ووجه الكوراني سؤالًا في بيان له، اليوم السبت، عن أسباب عدم اتخاذ جميع المسئولين الرئيس السيسي، مثلًا وقدوة لهم في العمل والعطاء في جميع الأوقات بما فيها أيام الإجازات، مشيدًا بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة لمشروعات تطوير المحاور والكبارى بمحافظتي القاهرة والجيزة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110319
عدد المصابين
-
100847
عدد المتعافين
-
6429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
53317959
عدد المصابين
-
37350265
عدد المتعافين
-
1302696
عدد الوفيات
إعلان