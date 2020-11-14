حدث في 8 ساعات| حقيقة عجز كراسات الإسكان الاجتماعي.. وموعد استئناف البناء في المحافظات بشروط

كتب- أسامة علي ويوسف عفيفي:



شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، الرئيس السيسي يؤكد السعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقنا المائية بشأن سد النهضة، والحكومة تحسم الجدل حول "عجز" كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: