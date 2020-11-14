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حدث في 8 ساعات| حقيقة عجز كراسات الإسكان الاجتماعي.. وموعد استئناف البناء في المحافظات بشروط

07:47 م السبت 14 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| حقيقة عجز كراسات الإسكان الاجتماعي.. وموعد استئناف البناء في المحافظات بشروط

حدث في 8 ساعات

كتب- أسامة علي ويوسف عفيفي:


شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، الرئيس السيسي يؤكد السعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقنا المائية بشأن سد النهضة، والحكومة تحسم الجدل حول "عجز" كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

كراسات الإسكان الاجتماعي سد النهضة الحكومة السيسي عباس كامل المخابرات العامة مصطفى مدبولي الطقس الأمطار محمد صلاح وزارة الصحة مصطفى وزيري المطاعم السياحية قنوات مصر التعليمية

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