قائد قوات الدفاع الجوي يستقبل نظيره السوداني لدعم آفاق التعاون العسكري

قام الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، وتناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين قوات الدفاع الجوي لكلا الجانبين، وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات العسكرية في مجال الدفاع الجوي.

وتضمنت الزيارة حضور قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، يرافقه قائد قوات الدفاع الجوي المصري، تنفيذ عددٍ من الرمايات للمدفعية المضادة للطائرات التي نفذتها وحدات دفاع جوي الجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية، كما شاهد بيان لرماية وحدات فرعية الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات بأحد مراكز التدريب المتطورة لقوات الدفاع الجوي، والتي تعد من أرقى وسائل التدريب التي تحرص قيادة قوات الدفاع الجوي على تنفيذها دوريًا من خلال معسكرات التدريب، وعكست الأنشطة التدريبية مدى الاحترافية التي وصل إليها مقاتلي الدفاع الجوي في إصابتهم للأهداف بدقة وكفاءة عالية.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوي شاهد خلالها قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، مراحل سير العملية التعليمية التي تتم بأحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية الحديثة لإعداد فرد مقاتل قادر على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بالشكل الأمثل، فضلاً عن تفقده عدد من المنشآت الفنية والإدارية لقوات الدفاع الجوي، التي روعي في تصميمها أن تنفذ على أحدث الطرازات العالمية بأعلى المواصفات الفنية القياسية التي ترتقي بالحالة المعيشية والإدارية لمقاتلي الدفاع الجوي، وتوفر أفضل مناخ للحفاظ على أقصى درجات الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

وأعرب الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، عن اعتزازه بزيارة قائد قوات الدفاع الجوي السوداني لمصر، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة.

وأعرب قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، عن تقديره الكامل لقوات الدفاع الجوي المصري الرائدة في مجالها بتاريخها العريق والمشرف، مشيدًا بدور مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن لكافة دول القارة الأفريقية.