القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوي المشترك "نسور النيل- 1"

(مصراوي):

وصلت إلى قاعدة "مروى" الجوية بجمهورية السودان الشقيقة، وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل - 1" والذي يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.

وبدأ التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.