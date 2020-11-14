قرار عاجل من النقل العام بشأن ركوب كبار السن أتوبيسات الهيئة مجانا​

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، استخراج كارنيهات مجانية لركوب كبار السن لأتوبيسات الهيئة بشكل مجاني.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لرئيس هيئة النقل العام، بتسهيل الإجراءات لحصول كبار السن فوق 70سنة على كارنيه مجاني لركوب أتوبيسات هيئة النقل العام.

ويهدف القرار إلى تخفيف العبء على كبار السن عرفانا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.

وتصل مدة عمل الكارنيه المجاني لكبار السن فوق الـ 70 عاما إلى 6 أشهر.

ويمكن استخراج الكارنيه من خلال مكاتب اشتراكات: العباسية، جامعة الأزهر، العتبة، المظلات، الجيزة 7 شارع مراد.

الأوراق المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

عدد 2 صورة شخصية

مبلغ 5 جنيهات