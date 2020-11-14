رئيس القنوات التعليمية: ارتفاع نسب المشاهدة بصورة غير متوقعة.. وإنتاج 4 ساعات لـ"التعليم الفني"

كتب- مصراوي:

قال عبد القادر أحمد، رئيس قنوات مصر التعليمية، إن نسبة مشاهدة القنوات التعليمية وصلت إلى مستوى عالٍ جدًّا، وأعلى من المتوقع، بينما تبدأ ذروة المشاهدات في القناة قبل امتحانات الشهادات؛ خصوصًا الثانوية العامة.

وأضاف عبد القادر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت: "نعمل يوميًّا من 9- 11 صباحًا للمرحلة الإعدادية على قناة التعليم الثانوي، وباقي اليوم لجميع أقسام الثانوي؛ من الأول حتى الثالث".

وتابع رئيس قناة "مصر التعليمية": "رغم ذلك؛ فإننا نفاجأ في الصباح بمداخلات هاتفية من الطلبة للمعلمين، لدرجة أن المعلمين طلبوا وقف التليفونات في بداية الحلقة لحين شرح الموضوعات ثم فتحها للطلبة".

واستطرد عبد القادر: "تلقينا إشادات من وزير التربية والتعليم وأولياء الأمور في ظل الظروف الاستثنائية، ومن الواضح أن موضوع كورونا خدم نظام التعليم الجديد"، لافتًا إلى أنه طبقًا للثقافة التي كانت سائدة، فقد كان هناك صعوبة في تطبيق نظام التعليم عن بُعد والتعليم المستمر؛ ولكن حاليًّا أصبح أمرًا واقعًا وساعد عليه موضوع كورونا وإمكانية رجوعها في موجة جديدة".

وتابع رئيس قناة "مصر التعليمية": "أصبح لا بديل عن أن هذا النظام هو السائد؛ ولا بد من تطويره"، كاشفًا عن أن القنوات التعليمية أطلقت صفحات على "فيسبوك" باسم "مدرسة على الهواء" للثانوي العام من 1-3 ثانوي، و"مدرسة أون لاين" للتعليم الأساسي.

وأوضح عبد القادر أن القناة الأخرى التي تختص بالتعليم الفني والسياحي بدأ يكون فيها تفاعل مباشر بين الطلبة والمعلمين على الهواء، وساعدت الطلبة الذين يعملون ويدرسون في نفس الوقت من أصحاب الدبلوم الفني، مؤكدًا أنهم تلقوا إشادة من نائب الوزير، الذي قال إن الوزارة ستنتج 4 ساعات لتمويلهم على القناة.

وشدد عبد القادر على أنه لا سبيل إلا استمرارنا في هذا النظام التعليمي عن بُعد والعمل على تحسينه وتطويره بشكل مستمر؛ لأن الأجيال التي ستتخرج إذا لم يكن هناك تحديث للمحتوى الذي يدرسونه، فلن يواكبوا التقدم السائد.