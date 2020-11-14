حتى الـ6 صباحًا.. ننشر مطالب "المنشآت والمطاعم السياحية" بشأن مواعيد الغلق والفتح

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بعدم تطبيق مواعيد الغلق والفتح الخاصة بالمطاعم والكافتيريات والمقاهي السياحية والديسكو تيك ومسارح المنوعات (حال تنفيذ ما تردد من وجود مشروع قرار لمواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية).

ودعا عادل المصري، رئيس الغرفة، خلال حديث له اليوم السبت، الحكومة إلى السماح بفتح المطاعم والكافتيريات والديسكو تيك والمطاعم العادية حتى الساعة الثالثة صباحًا، ومسارح المنوعات حتى الساعة السادسة صباحًا، ويحق لوزير السياحة تعديل وتحديد هذه المواعيد، مؤكدًا التزام جميع المنشآت بكل المواعيد التي تقرر من جانب مجلس الوزراء.

وأوضح المصري، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أن المواعيد الدائمة المقترحة للفتح والغلق تخرج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية المنافسة حال تنفيذ ما تردد من وجود مشروع قرار لمواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية.

وتابع رئيس الغرفة: لأن السائح العربي خصوصًا يأتي إلى مصر لأن طبيعة الجو رائعة ويستطيع السائح السهر فيها ويستمتع بكل مقوماتها.

ودعا المصري إلى ضرورة مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بالفنادق السياحية في الاستثناء بين المواعيد المقترحة المحددة؛ حيث إن النشاط مماثل والمتوافق مع الدستور؛ لكونها منشآت ذات طبيعة خاصة كما ورد في قانون المحلات العامة 154 لسنة 2019، مؤكدًا أن هذه المطالب تهدف إلى الحفاظ على المقصد السياحي المصري.

وأكد رئيس الغرفة أن أهم مقومات مصر السياحية هو قوتها الناعمة التي تتمتع بها، والتي تتمثل في المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادي الليلية، وأن هناك مواجهة ومنافسة شرشة في المقاصد السياحية المحيطة لمصر؛ مثل تونس والمغرب ولبنان وتركيا، بل ومهرجانات الرياض حاليًّا.

ونوه المصري بأن ذلك يأتي حفاظًا على مكانة مصر الرائدة في السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية في المنطقة، بخلاف العوائد التي تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة.. وغيرها، والحفاظ على الاستثمارات السياحية في هذه الأنشطة.