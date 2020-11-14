التضامن: استمرار خدمات تنظيم الأسرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

القاهرة- أ ش أ:

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وتحقيق التنمية المجتمعية.

وقالت الوزيرة - في تصريح اليوم السبت- إن المشروع مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل علي دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.

من جانبها، ذكرت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير المشروع، أن حملات طرق الأبواب مستمرة وقد بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال شهر أكتوبر 263.795 ألف زيارة ليصبح الإجمالي 4 ملايين و487 ألفا و12 زيارة منذ الأول من يناير 2019 حتى 13 أكتوبر 2020.

وأوضحت أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التي شهدت تنفيذ تلك الحملات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 40 ألفا و148 سيدة ليصبح الإجمالي 618 ألفا و567 سيدة منذ 1/1/2019 حتى 31/10/2020، لتصبح محافظة المنيا من المحافظات التي شهدت أكبر عدد للسيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة.

وأضافت مدير المشروع أن عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة بلغ خلال شهر أكتوبر 6105 سيدات أكثرهن من محافظة بني سويف ليصبح إجمالي عدد المترددات حتى الآن 88 ألفا و446 سيدة.

وتابعت أنه يتم حالياً ميكنة نظام إدارة المعلومات الخاصة بالمشروع واستحداث تطبيق (الصحة المتنقلة) للمستفيدات من المشروع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهي 10 بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتة إلى أنها وجدت الأماكن الأعلى في الخصوبة هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

الجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن من أجل تنفيذ رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتقديم برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج كمكون سكاني لتغيير القيم الإنجابية السائدة،حيث تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وتدريب 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم افتتاح 65 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظرياً وعملياً.