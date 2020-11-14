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رئيس اللجنة العلمية يزور محمد صلاح لمتابعة حالته الصحية

12:55 م السبت 14 نوفمبر 2020
رئيس اللجنة العلمية يزور محمد صلاح لمتابعة حالته الصحية

محمد صلاح

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر طبي مسؤول، عن زيارة الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في فندق إقامته بالتجمع الخامس، اليوم السبت.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حسني تابع الحالة الصحية لصلاح، واطمئن على تطبيق بروتوكول العلاج، موضحا أن ذلك يأتي بتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وحاول مصراوي التواصل مع الدكتور حسام حسني لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الحالة الصحية لصلاح دون أن نتلقى ردا حتى نشر تلك السطور.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن أمس إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر، خلال تواجده للمشاركة في مباريات منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وخضع صلاح للمسحة الروتينية ضمن أعضاء فريق منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة فريق توجو يوم الأربعاء 14 نوفمبر، في إطار تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، قبل أن تظهر إصابته بكورونا.

محمد صلاح وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد 19

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