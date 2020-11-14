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الابتعاد عن الأشجار والنوافذ.. 6 نصائح من الأرصاد عند حدوث البرق والرعد

12:33 م السبت 14 نوفمبر 2020
الابتعاد عن الأشجار والنوافذ.. 6 نصائح من الأرصاد عند حدوث البرق والرعد

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح من أجل التعامل مع موجة الطقس السيء في السواحل الشمالية الغربية وشمال البلاد.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت: مع حالة الطقس السيء التي تتعرض لها السواحل الشمالية الغربية وشمال البلاد، وحرصا منا على سلامتك يحب اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد:

1- الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.

2- الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.

3- عدم الوقوف بجوار الأشجار.

4- الاتجاه إلى الشاطئ فورا في حال التواجد بالبحر.

5- الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي.

6- عند التواجد في الشارع أثناء البرق والرعد يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الطقس السيء

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