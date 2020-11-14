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الرئيس السيسي يوفد مندوبا إلى سفارة فلسطين للتعزية في وفاة صائب عريقات

12:11 م السبت 14 نوفمبر 2020
الرئيس السيسي يوفد مندوبا إلى سفارة فلسطين للتعزية في وفاة صائب عريقات

صائب عريقات

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتسجيل كلمة بسجل التعازي لوفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية. ​

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