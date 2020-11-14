أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

غدا.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق بهضبة الأهرام

11:58 ص السبت 14 نوفمبر 2020
غدا.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق بهضبة الأهرام

قطع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم غدا الأحد فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات نظرا لأعمال الصيانة المبرمجة للأكشاك بمنطقة هضبة الأهرام، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالانقطاعات بشبكات هرم ٢، مناطق ج هضبة الأهرام، د هضبة الأهرام، شارع جاردينيا، مدخل البوابة الثانية الجديدة من طريق مصر الفيوم.​

قطع الكهرباء هضبة الأهرام شركة جنوب القاهرة فصل التيار الكهربائي

الخبر التالى:

خلال أيام وبشروط جديدة.. تعرف على موعد استئناف البناء في المحافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غزيرة اليوم وغدا.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا