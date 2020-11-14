300 تابوت.. وزير السياحة والآثار يعلن عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه للعام الثالث على التوالي نقف في سقارة ونتحدث عن كشف جديد، لإحدى جبانات منف، وهذه هي أحد جوانبها، وتمتد من اأبورواش إلى دهشور، وكان يدفن في سقارة الملوك وبها حوالي 13 هرما.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي يقام للإعلان عن الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة: كان يدفن هنا النبلاء والكهنة وسقارة لم تبح بـ1% من أسرارها ويتوقع أن نجد الكثير من المقابر واللقى الأثرية المدهشة وبعض المقابر الآدمية.

وتابع: كشف اليوم استمرار للكشف الأثري الذي أعلنا عنه الشهر الماضي، وكنا سننتظر أن نعلن عن الكشف الأثري كاملا وقد يصل إلى 300 تابوت ولكننا وجدنا ضرورة نقل هذه التوابيت نظرا لأن العمال لا يستطيعون أن يستكملوا اكتشافهم في ظل وجود هذه التوابيت.

وأكمل: وجدنا وأخرجنا أكثر من 100 تابوت مغلقين، والكثير من الوجوه المذهبة، وسيذهب هذا الكشف إلى المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، وهذه أقل هدية نقدمها له في عيد ميلاده الـ118.

وختم بقوله: كلمني الدكتور زاهي حواس، بأنه وجد كشف أثري جديد يحتاج عدة أسابيع للإعلان عنه، ولذا سيكون ذلك خلال ديسمبر أو يناير المقبل.​