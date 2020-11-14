"كورونا" في 24 ساعة| 224 إصابة في مصر.. وأول تحرك من "الصحة" بشأن إصابة محمد صلاح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 12حالة جديدة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخضع محمد صلاح لمسحة كورونا روتينية يُجريها منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، لتثبت إصابته بالفيروس.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

الوضع خطير.. مستشفى النجيلة يصدر بيانًا عن الموجة الثانية لـ"كورونا"

اتحاد الكرة يُعلن إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

أول تحرك من "الصحة" بشأن إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

الجنايني: صلاح سيعالج في مصر ولن يغادر لبريطانيا حاليًا

"خطأ اضطراري".. أديب معلقًا عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

"عمدة نجريج" يتحدث عن حقيقة تسبب فرح شقيق صلاح في إصابته بـ"كورونا"

وزير الرياضة: سأخضع لمسحة كورونا بعد إيجابية عينة صلاح

الولايات المتحدة قد تحصل على لقاحين معتمدين ضد كورونا بنهاية العام

ترامب: لن نفرض إغلاقاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تتبرع بـ10 ملايين دولار لدعم تقديم لقاح كورونا إلى الدول النامية

روسيا تبدأ التطعيم ضد "كوفيد-19" خلال الأشهر المقبلة

سي إن إن: كاليفورنيا ثاني ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بكورونا

قيود جديدة في نيويورك وحظر تجول ليلي في اليونان مع تفشي كوفيد في الولايات المتحدة وأوروبا

كيف يحمي كبار السن أنفسهم من كورونا؟.. بهذين العنصرين

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الصحة العالمية تحذر من الوضع الوبائي في تونس: مقلق للغاية

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