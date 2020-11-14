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بعد ساعات.. إعلان كشف أثري "كبير" في سقارة

09:00 ص السبت 14 نوفمبر 2020
بعد ساعات.. إعلان كشف أثري "كبير" في سقارة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

يعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم السبت، تفاصيل أكبر كشف أثري في منطقة سقارة في حضور وسائل إعلام عالمية ومحلية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها الخميس الماضي، أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف الجديد.

وأوضحت أن الكشف عبارة عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

وكانت البعثة الأثرية المصرية أعلنت خلال السنوات الماضية، عددًا من الاكتشافات الأثرية المهمة في هذه المنطقة، كان آخرها كشف 59 تابوتًا آدميًا ملونًا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.​

وزارة السياحة كشف أثري كبير سقارة وسائل إعلام عالمية

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