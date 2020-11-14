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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 56 رحلة دولية

03:00 ص السبت 14 نوفمبر 2020
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 56 رحلة دولية

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، 56 رحلة إلى كل من (الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، أسطنبول، جنيفا، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين ، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5300 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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