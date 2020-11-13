"بولاق الدكرور وبشتيل وفيصل".. قطع التيار الكهربائي عن 45 منطقة وشارع بالجيزة غدًا السبت

(مصراوي):

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتحقيقًا لرؤية وزارة الكهرباء في هذا الخصوص، سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق خلال تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.

وفي إطار تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه سيتم السبت الموافق 2020/11/14 إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات في عدد من المناطق في المحافظة.

وأضافت المحافظة، أنه سيتم قطع التيار عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر، تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ووجّه المحاسب محمد السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار للمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

- مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي.

- مبنى المركز الدولي للزراعة خلف نادي الصيد شارع نادي الصيد بالدقي.

- مبنى مجمع الهيئات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد الدقي.

- مبنى المبيدات الحشرية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي.

- مبنى وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي.

- مبنى الإصلاح الزراعي ومبنى تنمية المشروعات داخل وزارة الزراعة بشارع نادي الصيد بالدقي.

- مركز البحوث الزراعية داخل وزارة الزراعة في شارع نادي الصيد بالدقي.

- مبنى مركز الإرشاد الزراعي داخل وزارة الزراعة.

- مبنى تحسين الأراضي داخل وزارة الزراعه.

- مبنى داخل الهيئة العامة للمشروعات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني.

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات أكتوبر2:

- حي الأشجار من عمارة 40 إلى عمارة 53

- حي الأشجار من عمارة 20 إلى عمارة 43

- حي الأشجار من عمارة 27 إلى عمارة 36

- حي الأشجار من عمارة 8 إلى عمارة 23 حدائق أكتوبر

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور:

- منطقة زنين شارع المصرف من شارع التحرير، وشارع إبراهيم السقاري من المصرف

- شارع الفرن من المصرف

- شارع صديق اللبان من شارع الحرية

- شارع الحرية ومتفرعاته

- شارع جمال عبدالناصر شارع خلف سنترال زنين من المصرف

- شارع صديق اللبان من الحرية

- سوق زنين شارع المصرف

- مدينة النجوم شارع إبراهيم هريدي من المصرف

- شارع عبدالفتاح يونس من المصرف شارع فريد شوقي من المصرف

- شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبدالناصر

- شارع عبدالحميد السيد

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة:

- عزبة الشيخ فضل ومنطقه الإعلاميين بجبل برويش وعزبة النور العياط

- منطقة الإعلاميين بالجبل، برويش منطقة الجزيرة، شارع عيد نصر، عزبة حسب الله العطف، طراد النيل العياط

- منطقة الموقف، شرق البلد، السعودية العياط

- مزارع العطيفي أطفيح

- جبل القبابات

- جزء من منطقة أبو علاء وجزء من منطقة المصانع بعزبة السلام أطفيح

- منطقه أبو عامر بمدينة الصف، المنطقة البحرية بقريه المنيا، منطقة عرب الودي بالصف، منطقة المحكمة بالصف

فيما يتعلق بالإدارة العامة للشبكات فيصل:

- شارع الملكة الرئيسي أمام شارع مسجد التيسير

- شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكه الرئيسي

- شارع محمد عبدالقادر من الملكه شارع ترعه عبدالعال ناصية شارع محمد أبو النور أمام مرور فيصل

- شارع محمد حسن كمال من غالية غريب من الملكه

- شارع محمد عبدالقادر من الملكه نهايه شارع جمعه ذكي من شارع آدهم فتحي من الملكه

- شارع معمل الطرشي بجوار شارع محمد عبدالقادر من الملكة

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بشتيل:

- شارع داوود زكي وشارع اهل السنه

- شارع ترعة السواحل وشارع مختار سليمان وشارع محمد السيد والشارع التجاري ومعهد الأبحاث وشارع ابو بكر الصديق

- شارع الثلاجه ترعه السواحل

- شارع الوحده وشارع المدينه المنوره وترعه السواحل

- مدرسة النجاح شارع نور الهدى

- شارع الوحده ترعه السواحل والمدينه المنوره وشارع زمزم وشارع ترعه السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكه شارع ابو بكر الصديق وشارع التجاري و شارع دسوقي ابراهيم و شارع محمد السيد و شارع عبد الحميد الانصاري من ترعه السواحل.

الإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة:

- قرية السبيل مركز منشأة القناطر، منطقة وسط قرية الحسانين مركز منشأة القناطر

- شرق طريق مصر إسكندرية الكيلو 58

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