شيخ الأزهر يعزي ملك البحرين هاتفيًا في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، لتعزيته في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وخلال الاتصال، أعرب الإمام الأكبر عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، مبتهلًا إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله قيادة البحرين وشعبها وذوي الفقيد الصبر والسلوان.

من جانبه، قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشكر للإمام الأكبر على هذا الشعور النبيل، داعيا لفضيلته بدوام الصحة وراحة البال، وأن يديمه الله زخرا للإسلام والمسلمين.​