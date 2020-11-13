البابا تواضروس: الرهبان مواطنون مصريون خاضعون للقانون العام

(مصراوي):

حمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، صورة للبابا تواضروس الثاني وعددًا من أحبار الكنيسة خلال افتتاح مزار القديس مامرقس الرسول كاروز الديار المصرية بعد تجديده.

ويذخر العدد بملف خاص احتفالاً بالعيد الثامن لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني خليفة القديس مامرقس الرسول.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان "الأديرة القبطية تراث غالٍ" حيث استعرض البابا في 12 نقطة تاريخ الرهبنة ونظام إدارة أديرتها جاء أبرزها أن البابا هو الرئيس الأعلى لكل الأديرة القبطية، وأن رهبان الأديرة مواطنون مصريون خاضعون للقانون العام ويتعاون كل دير مع المؤسسات الحكومية كل في نطاقه.

وأوضح أيضًا أن الأديرة تراث إنساني عامر بسكانه الرهبان الذين حافظوا عليه وصانوه من كل ناحية طوال 17 قرنًا من الزمان، كما ذكر البابا أن لكل دير رئاسة دينية وهيكل إدارة يشرف على كل النواحي الإدارية في حياة الرهبان اليومية، وأشار كذلك للدور الوطني المتميز لأديرتنا القبطية من خلال القيام ببعض الأعمال الإنتاجية مما يسهم فى تعمير وتنمية المجتمع والوطن.

كما نوه إلى أن منطقة وادي النطرون (الإسقيط: مكان النُسك) أضيفت إلى مواقع التراث العالمي فى هيئة اليونسكو وهو أمر مُشرف وإضافة لبلادنا الحبيبة مصر.

وأختتم البابا مقاله بقول للقديس يوحنا ذهبي الفم بعدما زار منطقة الإسقيط وعاد لبلاده فقال "السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل رهبانها ونُساكها".

أما عن المقالات فتأمل نيافة الأنبا باخوميوس فى قصة دخول مدينة أريحا وعلاقتها بالجهاد الروحي بعنوان "أسرار أريحا والجهاد الروحي".

بينما كتب الأنبا متاؤس حول محبة الأعداء تحت عنوان " الكمال المسيحي".

من جهة أخري استكمل الأنبا موسى حديثه عن حياة التكريس من خلال "المكرس والقانون الروحي 2" متخذها في الوقت ذاته عنوانًا لمقاله.

بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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