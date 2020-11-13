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إصدار قانون التأمين الموحد ضمن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (إنفوجرافيك)

07:43 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
إصدار قانون التأمين الموحد ضمن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (إنفوجرافيك)

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا سلط فيه الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 13 نوفمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عددٍ من القرارات، تشمل قرارًا بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، والأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط به من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بقانون يقضي بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وينص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم الحكومة المصرية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".
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قانون التأمين الموحد مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الهيئة العامة للرعاية الصحية

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