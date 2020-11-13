حدث في 8 ساعات| تحذير من طقس السبت.. وتفاصيل بروتوكول علاج "كورونا" الجديد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تفقد الرئيس السيسي لمشروعات المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة، ورئيس الأركان يعلن سير العمليات وعودة الحياة لطبيعتها بشمال سيناء، ومستشفى النجيلة تكشف خطورة الموجة الثانية لـ"كورونا، والأرصاد تحذر من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..