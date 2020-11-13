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​وزير الطيران: جائحة "كورونا" أثرت سلبيًا على حركة النقل الجوي حول العالم

06:31 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
​وزير الطيران: جائحة "كورونا" أثرت سلبيًا على حركة النقل الجوي حول العالم

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الطيارين الجدد في مصر للطيران أصبحوا جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدني، كما طالبهم بالاستفادة من هذه المرحلة بزيادة المعرفة بكافة مجالات الطيران المدني والوعي الكامل بأهمية الدور الذي يقوم به قطاع الطيران في خدمة الوطن، وطمأن الوزير الطيارين الجدد أن القادم أفضل معربًا عن تطلعه بإعداد أجيال متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطيران المدني.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الطيران المدني لقطاع العمليات الجوية، حيث التقى عددًا من الطيارين الجدد بالشركة الوطنية مصر للطيران للوقوف على آخر التطورات في مراحل الإعداد والتأهيل العلمي والتدريب الخاصة بهم.

ورد الوزير الطيران خلال اللقاء على جميع استفسارات الطيارين الجدد والخاصة باستكمال البرامج التدريبية المقررة لهم، والتي تمكنهم من العمل على متن الطائرات، موضحًا أن الظروف الراهنة التي تمر بها الشركة الوطنية مصر للطيران وقطاع الطيران المدني بصفة عامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت سلبيًا على حركة النقل الجوي على مستوى العالم.

وشكر الطيارون الجدد وزير الطيران على اللقاء المثمر واهتمامه بالرد على استفساراتهم، وتقديم الدعم الكامل لهم والتوجيهات والنصائح الثمينة التي سيسترشدوا بها خلال حياتهم العملية.

محمد منار وزارة الطيران المدني حركة النقل الجوي فيروس كورونا

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