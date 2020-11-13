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الزراعة تكشف أسباب الدفع بـ قوافل بيطرية لفحص المواشي بواحة سيوة

03:30 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
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كتب - أحمد مسعد:

صرح الدكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تنفيذ ثلاث قوافل علاجية بيطرية إلى قرى "بهي الدين وابو شروف و مشندت وأبو بكر الصديق" ومنطقة أبو الليف و الدكرور والكاف والمراقي، بواحة سيوة,

وقال حسن في بيان له، الجمعة، إن تلك القوافل تأتي طبقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم من مركز البحوث الزراعية في نقل التكنولوجيا الحديثة للحقل لخدمة المربي الصغير بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد مدير معهد التنساليات، أن القوافل توجهت إلى واحة سيوة في الفترة من الأحد 8 نوفمبر حتى الـ 12 من نفس الشهر، تم خلالها فحص وعلاج 2864 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز بالمجان على النحو التالي:
1-إجراء الفحص التناسلي وعلاج التخلفات التناسلية لعدد 192.
2-فحص وعلاج الأمراض الباطنية لعدد 1964
3-تحصين عدد 900 حيوان ضد الأمراض التنفسية والمعوية.

وتفقد رئيس مجلس مدينة سيوة أعمال القافلة، وأشاد بجهود القائمين عليها.

قافلة بيطرية فحص الماشية واحة سيوة وزارة الزراعة

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