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مطار القاهرة: سفر ووصول 204 رحلات لنقل 22 الف راكب.. اليوم

02:51 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 204 رحلات لنقل 22 الف راكب.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، وصول 106 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 الاف راكب، كما يغادر المطار 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 11 آلاف راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 22 الف راكب من جنسيات مختلفة علي متن 204 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي رحلات طيران دولية وزارة الصحة فيروس كورونا

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