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اكتشاف ٢٨ دينارا من الذهب و٥ قطع دنانير من العصر العباسي بالفيوم

01:00 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
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مصراوي
‎اكتشفت البعثة المصرية الروسية العاملة بالموقع المعروف بدير البنات بمحافظة الفيوم، لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموزا غير واضحة وعند فتحها عثر بداخلها علي ٢٨ دينارا من الذهب، و٥ قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي.

ووصف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، الكشف الأثري بأهم الاكتشافات بالمنطقة، نظرا لكونه الموسم الأول للبعثة المصرية الروسية بالجزء الشمالي من المنطقة الأثرية، والتي عثر بها من قبل علي العديد من المومياوات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، مما يعكس تنوع الحقب التاريخية المتتالية بين اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

‎وتتكون المجموعة المكتشفة من ١٦ دينار من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله (٢٩٥- ٣١٧ هجريا / ٩٠٨ - ٩٣٢ ميلادى) وخمسة أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة المقتدر، هذا بالإضافة إلى ١٠ دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله ( ٣٢٢- ٣٢٩ هجري/ ٩٣٤ - ٩٤٠ ميلادي) ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله (٢١٨-٢٢٧هجري/ ٨٣٣ - ٨٤٢ ميلادي).

جدير بالذكر أن البعثة الاثرية الروسية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ بمنطقة دير البنات بالفيوم حيث كشفت عن العديد من التوابيت والمومياوات.

عملات ذهبية العصر العباسي الفيوم كشف أثري

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