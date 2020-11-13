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مطران سمالوط يكرم مُكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد

12:05 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
مطران سمالوط يكرم مُكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد

مطران سمالوط

مصراوي

استقبل نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الباحث الدكتور ماركو يوسف ابن إيبارشية سمالوط وخادم الشباب بها، الخميس، بمناسبة حصوله على جائزة صندوق نيوتن الدولية، وذلك عن البحث الذي قدمه ضمن المسابقة التي نظمتها إدارة الجائزة لأفضل بحث والتي تسابق فيها ١٤٤ باحثا.

واستطاع الباحث المصري أن يتوصل إلى الجين المسبب لسرطان الكبد، مما يساعد على القضاء على هذا النوع من السرطان.

وقرر الدكتور ماركو يوسف تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.

وقدم نيافة الأنبا بفنوتيوس التهنئة للباحث على الجهد المتميز الذي قدمه في هذا البحث.

مطران سمالوط سرطان الكبد ماركو يوسف صندوق نيوتن الدولية جامعة المنيا

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